機場地面運輸候車室周四增設社區檢測中心　市民現可預約

​政府今日(11日)公布，將於本周四(14日)起於香港國際機場地面運輸候車室新增一間社區檢測中心，市民由今日晚上7時起可經網上預約機場社區檢測中心的檢測服務。機場社區檢測中心將由本周四上午8時起投入服務，所有市民均可到該中心進行檢測。其位置鄰近一號客運大樓及機場巴士站，方便機場員工前往進行檢測，以配合頻密的檢測規定。

政府表示，早前已規定所有特定群組機場員工，包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，均須完成接種兩劑新冠疫苗，並每7天進行檢測一次。至於非特定群組機場員工，即須進入機場禁區，或以一號客運大樓為其通常工作地點的機場員工，視乎其疫苗接種情況，現時亦須每3天或每14天檢測一次。政府指，將來如有需要，檢測頻率亦可能會加密。

政府又指，考慮到變異病毒株個案具較高傳染性，正考慮增加特定群組定期檢測頻次，特別是高風險群組，例如殘疾院舍和安老院舍人員、醫療機構人員等，以及高暴露群組，例如機場人員、指定檢疫酒店員工、指定檢疫酒店專車員工、在過境口岸工作的人員、凍房從業員、船舶服務業人員等。