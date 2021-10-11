頭8個月廉署接1460宗貪污投訴　私營機構投訴升近三成

今年頭8個月，廉政公署共接獲1,460宗貪污投訴（不包括選舉投訴），較去年同期增加15%，當中涉及政府決策局或部門的貪污投訴較去年同期下跌1%，而私營機構的貪污投訴則較去年同期上升28%。據廉署今（11日）提交到交法會的文件所示，今年頭8個月中有118人在71宗與選舉無關的案件中被檢控，案件宗數及人數計的定罪率分別為76%及69%，相對去年同期則的95人及54宗案件亦有上升趨勢。

廉署表示，貪污投訴上升的原因與疫情緩和，及經濟活動逐漸恢復下涉及私營機構的貪污投訴有所增加有關。在私營機構的投訴方面，廉署接獲958宗貪污投訴，較去年同期的747宗上升28%，可追查投訴相應上升20%（由637宗增至767宗），錄得最多投訴的界別包括樓宇管理、建造業和金融及保險業。

至於選舉方面，廉署共接獲23宗涉及原定於2020年9月6日舉行的立法會換屆選舉的投訴，當中22宗屬可追查投訴；至於剛在今年9月19日舉行的2021年選舉委員會界別分組選舉，截至9月21日廉署接獲6宗投訴，包括5宗可追查投訴。今年首8個月，8人因選舉罪行而被檢控；7人因干犯選舉罪行（例如賄賂選民、沒有按規定提交選舉申報書）而被定罪。

此外，2人因涉及在選舉中提供娛樂的罪行被法庭頒令簽保守行為，而187人則因干犯輕微選舉罪行（大部分涉及選舉開支）被警告。