幼稚園概覽網上版出爐　41校獲准超收報名費　有校超收70倍

教育局今日（11日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年」網上版，提供全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的資料，包括本學年學費、報名費等，讓家長為子女選校時參考。除了列明本學年學費，概覽亦羅列上學年學校為家長代辦的主要代辦項目參考價目，俗稱雜費，包括茶點、課本等。而位於有東區幼稚園的雜費高達6,963港元，單計茶點費用已達2,900元。另外，有41間幼稚園獲批准收取逾40元報名費，最高金額達2,800港元。

各間幼稚園的雜費不一，根據最新幼稚園概覽概覽顯示，由零收費至近7,000港元不等，亦有多間參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園收取逾5,000港元雜費，包括元朗商會幼稚園、香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園等。位於北區的上水培幼幼稚園雜費總額達6,210港元，包括茶點2,000港元、課本1,500港元、練習簿/作業900港元以及文具600港元等；半日班均免學費，全日班則為1.6萬港元。

東區嶺南幼稚園（小西灣）的雜費未計沒有直接代辦文具及寢具，最高也近7,000港元，由5,936港元至6,963港元不等，當中茶點費為2,900港元、課本費1,460港元至1,857港元，冬季校服最貴930港元一套。學校開設半日班及全日班，半日班學費全免，全日班學費9,980港元。

目前報名費的核准上限為40港元，而半日制班級及全日制班級的註冊費核准上限分別為970港元及1,570港元。教育局表示，共有41間幼稚園獲批准收取超逾核准上限的報名費，有關金額介乎50港元至2,800港元；而獲批准收取超逾核准上限註冊費的幼稚園共有13間，有關金額介乎1,200港元至34,800港元。學生如已繳付註冊費並其後在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回該學童。