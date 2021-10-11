調查指市民生活深受封關打擊 　盼望明年首季內通關

新冠疫情持續近兩年，本港與內地「封關」多月，有團體調查發現，不少市民因為兩地通關問題，生計、家庭關係及在內地的事務受到衝擊，甚至有受訪者指在內地的銀行戶口及土地權益因未能及時回內地處理而被凍結或受損。

有工會與團體發起問卷調查，以網上問卷方式，了解香港市民對恢復通關的看法，合共收集到2,120個回覆，有近65%受訪者表示收入因而減少，有約50%市民指家庭開支增加，反映未能通關嚴重打擊香港經濟復甦的步伐，影響大眾市民的經濟生活。亦有受訪者反映內地銀行戶口被凍結、房產土地權益受損，涉及法庭程序的事務亦受到影響，包括涉內地刑事案件亦無法回內地處理。

另外，有超過90%受訪者的家庭生活都受到影響，包括與父母、子女、配偶等長期分隔，當中有兩成半受訪者指出曾發生至親離世也未能出席喪禮的情況，形容是「妻離子散，未能盡孝」。他們希望本港與內地抗疫專家商討後，能於年底至明年首季內通關，又指支持港府推出與內地相聯的健康碼，供希望到內地的人士使用。