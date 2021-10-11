政Whats噏：不滿港獨人士任區會主席　侯志強夥鄉事建制擬搞流會

北區區議會主席羅庭德喺早前嘅大會上，被建制派議員指有市民質疑佢撐港獨，最後更通過要求佢辭去主席嘅臨時動議，但事後已冇咗件事。而佢亦喺上周通過區議員有效宣誓，但包括侯志強在內嘅7名鄉事派及建制派議員一度擬於明早(12日)召開會議，表決譴責佢，並採取不合作態度，以流會行動表達對佢嘅不滿，但其後改變策略，話會留喺會議室留難羅，令羅開唔到會。

以侯志強名義發出嘅通知，指北區4名鄉事派同3名建制派議員將於聽日召開嘅北區區議會大會上，一致表決唔跟隨港獨人士擔當北區區議會主席同埋譴責大會主席，並且會採取不合作態度，以流會行動，表示不滿。

羅庭德亦喺社交平台貼文，話已通過宣誓有效，指摘侯誹謗佢兼且搗亂得來不易嘅愛國者治港格局，亦有藐視港府和造反之嫌，佢又話侯同一眾鄉紳竟故意流會，疑似妄想奪權篡位，實為可笑。

侯志強話建制派議員一直愛國愛港、效忠政府、擁護《基本法》，而羅庭德明明喺上任初期多次主張港獨思想，例如提出港獨口號同悼念反修例示威者的亡魂，質疑羅今次能通過宣誓是「忽然愛國」、言而無信，更可能出賣其他人以保議席。

侯又話原先只打算離場抗議，惟羅發聲明回應咗，令佢有感不能離場「由得羅講晒」，故今日會議一開始便會質詢羅前言不對後語，之後羅提出嘅每一個議案，建制派議員亦會反對，令羅難以進行會議。

話時話，北區區議會喺上次大會尾聲，有建制派議員指收到市民電郵，指羅撐「光時」等出位言論，羅當時回應話支持「完善」選舉制度，表明任何情況會繼續盡力履行職責，服務北區居民，「對得住自己、選民同香港人」。跟住該名建制派議員隨即提出臨時動議，指羅嘅言論影響國家同香港安全，要求羅立即辭任區議會主席，動議喺建制派支持下獲通過。