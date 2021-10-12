13處指明地方須強檢　包括機場超級一號貨站休息室

政府昨日(11日)深夜刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受強制新冠病毒檢測。

因應衞生防護中心在香港國際機場超級一號貨站主樓M層的一個休息室採集的環境樣本檢測到新冠病毒(與本月8日公布的源頭不明本地個案相關），為謹慎起見，該指明地方會被納入強制檢測公告。任何人士在9月30日至10月11日期間曾身處香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室，須於周三(13日)或之前接受檢測；即使在10月9日至10月11日期間已進行檢測或已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於12間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情如下：

任何人士在9月28日至10月11日期間曾身處任何下列7間學校超過兩小時，須於周三(13日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周五(15日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月9日至10月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 青衣長亨邨亨業樓地下B翼及A翼部份仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心

(2) 天水圍天恒邨第一座恒健樓地下B及C翼仁濟醫院明德幼稚園

(3) 沙田廣源邨廣柏樓地下沙田靈光幼兒學校

(4) 九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓九龍靈糧堂幼兒園

(5) 馬鞍山耀安邨耀榮樓地下耀榮中英文幼稚園

(6) 葵涌和宜合道22號3樓(部份)香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

(7) 粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室基督教香港信義會祥華幼稚園(正校)

在9月28日至10月11日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等學生的老師，須於10月13日或之前接受檢測。受檢人士若在10月9日至10月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 屯門安定邨屋邨小學第六校舍仁愛堂劉皇發夫人小學一年級

(2) 秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校(秀茂坪)五年級

(3) 天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

(4) 九龍城聯合道102號嘉諾撒聖家學校三年級

(5) 屯門蝴蝶邨兆山苑五邑鄒振猷學校一年級