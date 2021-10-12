健身行業涉不良營商舉報多　氹受害人簽名再威嚇付款

健身、裝修和僱傭中介等3個行業不時收到不良營商手法的舉報。不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，以健身行業為例，多涉及具威嚇性營業行為，損失最多的受害人失85萬港元，合約金額高達95萬港元。

涉不良營商手法的多為小型健身中心，犯案手法如出一轍，多用藉口氹受害人到中心，例如派人在中心樓下派卡片，向途人指自己未食飯「博同情」，要求途人幫忙填問卷。有年輕人好心落疊填問卷及簽名，對方始露出狐狸尾巴，指「恭喜你！你合約已簽好，老細已經批咗」。

受害人醒覺為時已晚，雖想反抗，但因該些中心選址樓上一梯一伙舖位，受害人「叫天不應，叫地不聞」，更面對眼前數個大漢，只可以乖乖轉帳或到銀行提款，「同打劫無分別」。更甚的是，職員會要求受害人一臉開心讀稿拍片，證明自己自願參與。

就此，海關2018及2019年先後進行「龍捲風」及「破風」行動，打擊5間健身中心，其中一間更涉及逾200宗舉報。至於今年3月的一宗判刑涉及「龍捲風」行動中6名被告，其中一人被判囚20個月，為自2013年修訂《商品說明條例》以來的最高判刑。

至於裝修舉報主要是工程項目、質素及完工日期有爭拗，單一案件最大損失是410萬港元，涉及九龍塘獨立屋的2,300萬港元裝修工程，海關今年9月已拘捕裝修公司男董事，涉虛假聲稱及不當接受付款。僱傭中介方面，疫情下因飛機停飛及審批問題，僱傭延誤到港，致去年收到投訴增多，隨着疫情持續，舉報數字已下降。