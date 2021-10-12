海關打擊奸商不良營商手法　3行業舉報數字今年俱跌

香港海關持續大力打擊奸商不良營商手法，急市民之所急，保障大眾消費權益，其中健身、裝修和僱傭中介為3個最常收到涉不良營商手法舉報的行業，經執法後，今年1至9月接到的舉報數字分別下跌14%、6%及36%。為進一步加強市民相關意識，海關更首度推出吉祥物「零容忍者」，並製作相關宣傳影片，冀加強商戶守法意識，提高市民警戒心。

根據資料，健身行業今年首9個月有135宗舉報，較去年同期157宗跌14%；涉及的總合約金額為20萬港元。裝修首9個月接106宗舉報，較去年同期113宗減6%；涉及的總合約金額為503萬港元。僱傭中介首9個月收59宗舉報，按年大跌36%，總合約金額為4萬港元。

3個行業的舉報全線下跌，全因海關持續執法趕絕奸商，且持續監察避免他們死灰復燃。版權及商標調查科不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，海關決心保障廣大的消費者，除執法外，亦增撥更多資源作宣傳教育，今次更破格推出吉祥物。

「零容忍者」的綠色頭巾及衣物為海關的代表顏色，其5大絕技「隱身術」、「透視眼」、「靈敏耳」、「旋風腿」及「護法盾」則代表海關工作，例如「隱身術」即代表海關隱身於各行業無處不在，監察到有不良商戶即會現身執法。由構思吉祥物到製作影片用了約6個月時間，影片內容針對上述3個行業，藝員黎諾㦤亦在片中粉墨登場，飾演真人版「零容忍者」。影片於本月在海關網站及各大社交平台推出。

被問到是否認為近年市民對於不良營商手法的意識有提高？葉的答案是肯定的，又指有市民前來舉報時，甚至已自行把事件詳情記下來，「投訴人好叻，講得到懷疑商戶作出虛假聲稱、誤導性遺漏等，講得到條例」，可見海關的宣傳工作奏效，她呼籲市民消費前都問清楚、看清楚，以免墮入陷阱 。

葉續指，會堅守不良營商手法調查課「以民為本，由心出發」的宗旨，繼續嚴厲執法、合規推廣及宣傳教育，三管齊下打擊不良營商手法，強調：「他們（消費者）的利益就是我們的執法目標」。