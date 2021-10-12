3號風球料今早維持　今日稍後天氣將顯著轉壞

強烈熱帶風暴「圓規」進入香港800公里範圍，天文台在今日（12日）凌晨發出3號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台表示，凌晨1時，熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。

在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，3號強風信號會在今早維持。

圓規的外圍雨帶會在今日稍後開始影響廣東沿岸，本港天氣會顯著轉壞，有大雨及狂風，圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，接近周末該區天氣稍為好轉。預料另一股東北季候風會在周末期間至下周初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣。

本港地區天氣預測，吹清勁北至東北風，離岸吹強風，高地間中達烈風。風勢逐漸增強。初時天晴乾燥，漸轉多雲，稍後有狂風驟雨。氣溫介乎24至29度。海有大浪及湧浪。展望周三（13日）風勢頗大，有大雨及狂風，海有大浪及湧浪。隨後一兩日間中仍有驟雨。

因風暴關係，新渡輪表示，橫水渡航線在昨日（11日）尾班船開出後，將會於今日暫停服務直至另行通知。