東方日報A1：冷血私梟撞水警　粵港破案慰英靈

百里緝兇慰英靈，冷血私梟落法網！近期海上罪行頻生，大飛走私及偷渡案禁之不絕，本港警方毫不手軟致力打擊，昨日於屯門龍鼓灘及沙洲一帶連破兩案，分別在拋錨舢舨及一輛的士上截獲人蛇等共13人；而上月走私大飛撞翻水警小艇，導致水警女高級督察林婉儀墮海殉職，港警經與廣東省公安廳合作追查後，終在內地拘捕兩名懷疑策動撞艇的疑人，現正追緝背後集團主腦。另外，粵港兩地雷厲風行掃蕩走私活動及不法分子，連日屢建奇功共拘718人，扣查大馬力快艇、供走私成員膳宿的「酒店船」等數以億元計財物，勢將私梟逼上末路。

惡毒私梟使用撞艇「陰招」令林婉儀命喪大海，激起全民公憤。有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東昨表示，走私活動涉及中港兩地，本港警方為求盡快破案，日夜不懈追尋線索，並與相關內地執法部門展開聯合調查。其中廣東省公安廳調配大量資源跟進本案，排查多艘可疑船隻，經比對不同證據後，在本月1日及2日，拘捕兩名均姓鄧（31及35歲）的內地漢，另扣押懷疑肇事快艇，據悉內地當局同時拘捕至少十多人，相信均涉及走私活動。

續緝捕涉案集團在逃成員

何透露，被捕兩男屬大型跨境走私集團的成員，上月25日早上8時許，兩人駕乘裝有6個舷外引擎的走私凍肉快艇，以時速40至50海里高速向香港行駛。兩艘水警小艇在本港機場以西、與內地接壤水域一帶發現快艇蹤影，立即尾隨急追，並亮起藍燈促其停下；惟兩人無視警告繼續危險行駛，至離本港水域邊界約300至500米位置突然左轉90度，大約在沙洲對開水域蓄意硬撞林身處的水警小艇，使她被猛拋落海失蹤，兩日後尋回遺體。

經法醫檢驗後，初步相信林是遇溺致死，而政府化驗所檢查被撞水警小艇，發現右後方舷外機位置穿洞、左後方船身欄杆損毀及船底有大面積的撞擊痕迹。警方會按既定程序與內地執法部門及律政司作商討，始決定如何處理被捕兩男的審訊安排，同時亦會透過與內地及本地跨部門合作，繼續針對案件作進一步調查，務求鎖定所有涉案集團成員，連同幕後主腦繩之以法，不排除有更多人被捕。

多部門巡走私黑點 拘35黑漢

而警方為挫走私集團氣燄，上月底起聯同海關及政府飛行服務隊等多部門，鎖定本港走私熱點高調巡查，又在各區設路障截查可疑車輛及掃蕩多間娛樂場所，累計拘捕269男96女（22至56歲），當中35名男子相信牽涉海上走私活動，並帶有黑幫背景。連串行動中，警方亦扣查53艘大馬力走私快艇，並於龍鼓灘一貨櫃場，搗破無牌凍倉，檢逾1,700噸走私凍肉，總值逾5億元。

蕭澤頤晤粵公安廳 共商協作

另外，本港警務處處長蕭澤頤早前與廣東省省公安廳廳長會面，商討建立策略及行動協作機制，加強打擊走私違法活動。該省公安廳在本月1日至7日與多個執法部門聯手，展開打擊大飛走私的「清灣行動」，合共搗破55宗走私案件，帶走353名疑犯和起獲860艘涉事船隻。期間，廣東警方共清查1,413個違法船隻藏匿點、上岸點，查處49間非法船廠、62個非法冷庫及交易場所，扣獲一批進口引擎、車輛、凍品、油品及違禁品。

粵港聯合行動 拉人檢酒店船

當中在上周三（6日）的粵港聯合行動，更一舉拘捕逾180人，起獲近百艘大飛及21艘提供加油、住宿等服務的「酒店船」。