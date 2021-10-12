為特定組群打第3針疫苗　政府指短期內邀專家開會討論

世界衞生組織專家建議完成接種由內地研發的科興或國藥疫苗的60歲或以上長者，應接種第3針。港府表示，在短期內會親自邀請專家顧問團及疫苗顧問專家委員會開會，討論在何時安排特定組群接種第3針。

香港美國商會早前指香港的清零政策恐斷送國際金融中心地位，林鄭回應指相信已建立幾十年的地位，不會因為一次疫情影響，認為本港管理疫情良好，商界人士每日都可上班，不同外國一樣會實施禁足令，港府會不停檢視防疫政策，若然可令市民生活舒暢些都會做，而食物及衞生局會公布適當放寬健身室防疫措施的安排。

林鄭補充指，已就香港情況親自向商會解釋，亦提供詳細文件說明香港嚴格的外防輸入措施安排，是為爭取與內地通關。林鄭又指，所有人都同意與內地通關十分重要，對方選擇在香港落戶，是因為在內地有生意，而香港是進入內地市場的良好平台。對於何時可通關，林鄭表示「大家都講唔到」，只可以說大家都在努力，對於內地在上月的專家對接會議上提出的回饋意見，港府會做好措施，希望盡快有第2次的會議，以商討具體通關安排，包括涉及的規模。

林鄭強調香港沒有辦法採取與病毒共存的策略，每一日都有外地輸入個案，若然不要求有關人士強制檢疫，會令外地個案進入社區。她舉例指近日有一名機場貨站服務員確診，已要安排逾400人隔離檢疫，包括約100個緊密接觸者及約300個次緊密接觸者。若然社區感染風險提高，會令醫院承受壓力。

被問到如何提高疫苗接種率，林鄭指現時本港的疫苗接種率並不理想，反指希望大家告訴她政府可做甚麼以提高接種率，要通關或到外地則要大家幫忙接種。她又指即使強制市民接種疫苗，亦未必能達到預期效果，因為有人因醫學原因不能接種。