香港醫生移民新加坡續行醫　上周六確診新冠不治

袁泉芳（左圖）生前在新加坡麥波申區的和撒那醫療中心（右圖）行醫。

從香港移民新加坡並在當地全科診所行醫的醫生袁泉芳（Raymond Yuen）感染新冠病毒，上周六（9日）因併發症逝世，終年65歲。新加坡衞生部周一（11日）晚向家屬致以慰問，並表示沒證據顯示他是被病人傳染。

報道指，袁泉芳原籍香港，行醫逾30年，生前在新加坡麥波申區的和撒那醫療中心（Hosanna Medical Centre）執業，該診所並非公共衞生防範診所或拭子檢測計劃診所。當地的社交網及醫生圈子周一有消息傳出，他於陳篤生醫院死於新冠病毒，其後獲衞生部證實。

對於有報道引述診所職員指袁泉芳可能被病人傳染，衞生部澄清指該診所近期沒有新冠患者上門求診的紀錄，也沒證據顯示袁是被患者傳染。衞生部又指，袁生前沒有其他已知病症，已注射一劑非信使核糖核酸新冠疫苗，但未完成接種。

資料顯示，袁泉芳1987年於香港大學畢業，1992年考獲新加坡國立大學碩士，專攻預防癌症、傳染病治療、疫苗與免疫，以及急性和慢性疾病等領域。麥波申區議員陳佩玲周一在社交網發文悼念，指袁的診症費一直保持低價，以鼓勵弱勢居民有需要時求醫，善心令人感動。