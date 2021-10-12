公務員須「能者居之」　高級公務員協會同意部分高層職位開放招聘

政府工作能力一直被詬病，特別在黑暴和疫情期間，公務員更被批多次失職。日前發表的《施政報告》提出，要求公務員事務局局長按著「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔機制。高級公務員協會主席李方沖認同高層官員要有突破思維、更大的應變能力及擔當，他同意高層公務員特別職位可以公開招聘。

李今早(12日)出席電台節目時表示，施政報告提出方向的正確，在完善行政主導原則下，高層官員需要有突破思維、更大的應變能力及擔當。他認為應從高層公務員開始做起，而中高層職位現時分工已很精細，升遷亦非論資排輩，不過他亦強調所有公務員現時均是按表現選拔。

對於坊間有聲音指，若政府公開招聘高層公務員，會對公務員士氣造成影響，李則認為公開招聘需要視乎崗位的獨特性，他同意在一些特別職位上，若政府沒有相關專長的公務員，可以作公開招聘，但在一般部門首長方面，政府內部人士應更熟悉程序和勝任。

李相信，對外招聘少數職位對公務員升遷未必會有太大影響，但如果涉及範圍較大，則認為政府值得與公務員團體商量。