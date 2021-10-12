黎智英與前《蘋果日報》6高層涉違國安法　還押至12.28再訊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光）筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）共6人涉嫌違反《港區國安法》。黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為3罪，其餘人則各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。6人分開3宗案件，今天（12日）在西九龍裁判法院提訊。署理總裁判官羅德泉應控方申請，將案件押後至12月28日再作提訊日。6名被告都沒有保釋申請，在候訊期間須返回監房服刑或還押。

73歲的黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指黎於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪則稱，黎於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。而串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪，指黎於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。

另外6名被告，即張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）、楊清奇（55歲）、陳沛敏（51歲）、馮偉光（57歲）、林文宗（51歲），各被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果日報互聯網有限公司）、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

上列控罪提及的蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果日報互聯網有限公司），都有被控告與黎智英、張劍虹及羅偉光串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動之罪名。但3間被告公司今日都沒有派代表出庭，控方亦申請將涉及3公司之案件押後至12月28日再訊，期間法庭及警方會繼續去信通知被告公司出庭應訊。