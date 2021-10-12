警港島打擊單車違例　南亞外賣員踏電動車斷正被捕

警港島打擊單車違例，拘3男涉踏電動單車。港島總區交通部執法及管制隊在昨日(11日)展開行動，在區內黑點打擊非法駕駛電動可移動工具及單車違例。

行動中，警方拘捕2名非華裔及1名外籍男子，3人分別29及30歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，其中1人被捕時懷疑正以電動單車作速遞外賣服務用途。

所有被捕男子已獲准保釋候查，需於十一月中旬向警方報到。行動中，警方共扣查3部電動單車。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方再次呼籲，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，並提醒市民以及外送工作從業員應遵守相關法例，切勿以身犯險，害己害人。港島總區交通部亦會繼續在區內進行類似的突擊行動，以保障其他道路使用者的安全。