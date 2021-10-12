建屋量不達標　房委會叫冤　委員斥地皮細硬食「豬骨頭」

房屋供應不足問題是香港社會死結，而政府早前稱擬將輪候公屋逾3年的非綜援租樓戶提供的現金津貼，改由房委會負責支付，冀「有動力」加快建設公營房屋。房委會建築小組委員會成員陳旭明(12日)在電台節目表示，房委會建屋量不達標，主要原因是無土地建屋，更明言政府交予房委會地皮細小，房委會需要「含淚接受」，客觀來看房屋署人員工作已疲於奔命，並無拖延建屋進度。

陳旭明指出，近年政府交予房委會建屋的地皮細小，建屋難度較大，更形容是「豬骨頭」，房委會需要「含淚接受」這些細小地皮。陳又稱，這類型「插針地」的建築成本較高，房委會面對多重困難，例如城規環保問題，以及因地皮「見縫插針」，導致附近居民也會有很多意見或反對聲音，造成建屋的阻力加大，需時處理。

對於「現金津貼試行計劃」或將交由房委會承擔，陳指房委會的錢同樣來源自公帑，房署人員向來量入為出，一直有嚴格控制成本，讓房委會有滾存資金作維修保養之用，強調他們的團隊精神不應被破壞。陳又指，現金津貼是一種福利制度，故應由福利的「荷包」來支付。而對於房委會建屋程序及規劃程序可否加快，陳則表示，自己也在城規會做了6年，多重的城規程序令他感覺很痛苦，而層層的公眾諮詢程序應可減省及簡化。