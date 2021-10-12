已六次延交電腦檔案　壹傳媒行政總監又求遲交資料

警方國安處去年8月以涉違反《港區國安法》及欺詐罪，拘捕壹傳媒黎智英等人，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。法庭早前下令，警方須將資料暫時交回物主檢視，經檢視後若發現資料受LPP（法律專業特權）保護或屬新聞材料，便須交還。壹傳媒前行政總監黃偉強，早前曾6次向高院申請延長檢視數碼檔案資料時間，今天（12日）他則首度申請，將交還非數碼檔案的資料延後42天。不過法官陳嘉信最終只批准延期35天，而且之後不得再申請延期。此外，黃亦須支付警方的訟費。

據申請人黃偉強一方指，就非數碼檔案的資料方面，其交還限期為9月23日，但黃與律師商討後，認為需時再研究，才能列出其認為屬LPP資料及新聞材料之清單，故要求延期交還該些資料42天。律師又指非數碼檔案資料方面，黃只是首次提出申請，故望法官批准。

警方的代表律師則認為，黃過往已6度就數碼檔案申請延期，是次亦無清楚解釋何以又要申請延期。律師又指是次的資料較少，黃在檢視後且在限期前不久才提出申請延期，而且若批准其延期42天，距離其刑事案件開審只剩約4個月，警方將不夠時間再作調查，故反對其申請。法官最終給予黃延期35天，下令黃必須於10月28日或之前，把無關LPP及新聞材料的非數碼檔案資料交回警方，並不得再申請延期。