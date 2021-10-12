羅庭德舉侯志強與戴耀廷合照反擊　區會再通過不信任動議　

北區區議會建制派區議員早前指區議會主席羅庭德的言論影響國家及香港安全，要求羅辭任區議會主席，動議及後得以通過。區議員侯志強等建制派今日(12日)再次提出臨時動議，認為羅在區議會首次會議的言論涉違反《港區國安法》，要求羅辭職，議案在7票贊成，3票反對下得以通過。

北區區議會今日舉行大會，會議尾聲時，侯志強提出臨時動議，稱羅在首次區議會會議期間曾高呼「光時」口號，現時突然改口支持愛國愛港，批評羅「唔知醜字點寫」，勸羅早日辭職。

羅庭德回應指，作為主席會包容議員意見，聆聽議員言論後有些感動，隨即展示早前與侯的合照，稱侯志強的一席話令他感到唏噓，強調在區議員宣誓前雙方已經就民生議題有合作，指態度改變的並非自己，而是侯志強，並再此宣讀聲明作澄清。

另外，羅庭德先展示了自己早前與侯志強的合照，隨即更展示侯與香港大學法律系前副教授戴耀廷的合照「反擊」。戴現時因2014年違法佔領中環案在囚，亦因去年民主派35+初選案，涉違《港區國安法》。侯承認當然有其事，但當時是公開節目，又稱「聽侯志強講嘅話，戴耀廷今日唔使坐監」，當時與羅的合作是冒着「勾結黑暴的臭名」，但現時「第一個畀人擺上枱」。

事實上，侯志強昨日在社交平台指會以流會等不合作態度應對會議，及後羅發出聲明指已被港府判定為有效宣誓，反指侯等區議員走向「政治化」，促區議員實事求是，參與區議會事務。侯回覆指會反對羅的議案，令其難以進行會議。

此外，會議上處理了另外兩項臨時動議，包括羅庭德提出將「促請特區政府積極研究和鼓勵新界原居民北上建丁屋興業發展之可行性」臨時動議，在3票贊成7票反對下被否決討論。而區議員陳月明提出「要求特區政府消除北部都會區發展策略阻礙因素」臨時動議，在全票贊成下獲得通過。

羅庭德曾在會議上反擊指，不抗拒到內地發展，如有鄉紳的豐厚資源一定會去大灣區內地城市發展，反問其他人的子女在何處升學，又強調自己區議員資格被認可，侯志強是否「叻過徐英偉」。侯則回應指「係呀，叻冇定義呀嘛」又反問羅可否現階段立即上大灣區視察。及後羅認為應表決議案，但侯仍想發表意見，議案終在兩人「聲疊聲」下表決並通過。