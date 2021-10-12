HER2型乳癌侵略性高　新款標靶藥為晚期患者存活率提升1倍

本港乳癌發病率是女性常見癌症中排行第一位，每14位女性中就有1位有機會患上乳癌，當中第二型人類表皮生長因子受體陽性(HER2)乳癌佔約2成，並具有腫瘤生長速度快、侵略性較高、普遍預後較差等的特點，加上被歸類為第四期患者比例較高，因此醫學界一直期望能延長晚期患者無惡化存活期。近月有研究顯示，新一代抗體藥物複合體(ADC)的藥理機制有如「生物導彈」般針對性剿滅癌細胞，或可為晚期HER2型乳癌治療帶來改變。

內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，目前國際指引針對晚期HER2型乳癌建議的一線治療為雙標靶及化療組合治療，而二線則為第一代抗體藥物複合體(ADC)，把標靶藥物結合化療藥物，令化療藥物能透過標靶藥物直達帶有HER2受體的癌細胞，使化療藥物直接攻擊癌細胞。根據相關研究，第一代ADC雖較傳統二線治療理想，但整體無惡化存活期只有不足一年。

而新一代的ADC經研究證實，療效比第一代更為顯著，其12個月無惡化存活比率到75.8%，較第一代的34.1%大輻提升，而12個月整體存活期比率同樣比第一代高近一成。楊醫生解釋，新一代ADC通過標靶藥物，讓強效的化療藥物可向帶HER2抗體的腫瘤細胞作精準攻擊，更具有「旁觀者效應」，可攻擊該腫瘤細胞周邊的細胞，從而減少癌細胞。

楊醫生表示，新一代的ADC用法與第一代相若，病人需要每3星期注射一次，用量根據體重而定，而由於藥物可能對心臟有影響，因此使用的患者需要心功能正常。現時藥物正等待香港衞生署批准使用，但患者亦可透過醫生個別申請用藥。

年約50的Winnie在今年3月確診患上第四期HER2陽性乳癌，其後開展雙標靶及雙化療藥物治療，再接受手術切除右乳房腫塊，完成手術後再維持雙標靶藥物治療至今，她表示雖然治療期間曾出現不少副作用，但現時藥物對其影響不大，身體狀況良好，可以應付日常工作。她又指，自己在確診前約半年已發現自己右邊乳房凹陷，惟當時未有理會。

楊醫生指，不少乳癌患者皆是在自我檢查時發現乳房有硬塊，繼而檢查確診，強調乳癌出現初期，患者不一定會感到疼痛，呼籲市民「一檢查到硬塊就應盡快去睇醫生」，勿錯過治療良機。