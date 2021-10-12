填海項目眾多或致原料短缺　發展局稱「機製沙」價廉貨足會改用

本年度《施政報告》提出多個填海計劃，當中包括涉及造地1,000公頃的「明日大嶼」計劃、龍鼓灘及沙田馬料水等填海計劃，合共填海範圍激增至近2,000公頃。由於填海工程大增，亦被爆出填海物料不足疑雲。有業界人士擔心政府同時於多處填海，或會令填海用的海沙被搶光，對填海物料供應情況不樂觀，惟發展局局長黃偉綸昨日(11日)死撐填海物料供應「見不到樽頸」。發展局副秘書長麥成章今日(12日)亦發功，強調未來約有一半填料供應，可由屬石礦場副產品的「機製沙」作供應，成本較傳統採用的海沙便宜，而且有信心不會出現斷貨問題。

有建築業物料業界人士透露，目前填海物料主要分3種，包括海沙、機沙及清拆建築物後獲得的填料，而近年海沙的成本及運費為每噸約240港元；機沙每噸約160港元。鑑於政府打算於約5年後開始填海，預料屆時填料成本或會進一步上升，他對屆時價錢及供應情況「不敢樂觀」。

麥成章其後指出，如使用來自屬石礦場副產品的「機製沙」，每噸成本介乎於130至140港元間，而政府早前曾就中部水域填海1,000公頃進行評估，預計需要填料約2.5億至3億公噸，當中一半填料將會使用此類「機製沙」，現時供應主要來自廣東省，如有需要亦可從廣東省以外地方購入。麥表示，局方曾到廣東省一些廠房視察，知道若有需求，當地就可以供應，有信心日後使用「機製沙」填海不會出現斷貨。

麥又透露，另外有逾一半的填料或會來自惰性建築廢料，因現時每年建造工程所產生的廢料有約1,500萬噸，以填海10至15年來計算，相信可提供1億至2.3億噸填料，認為做法較環保，亦為公眾填料尋得出路，不用繼續運上內地台山。