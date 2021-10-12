議員關注停用燃煤將影響電價　環境局指加電費是必須面對的問題

新一份《施政報告》目標2035年前停用燃煤發電，環境局今日(12日)到立法會環境事務委員會簡報《施政報告》環保範疇政策。有不少議員關注發電燃料組合變化會影響電價，局方表示，由於要使用潔净能源，未來電費增加是必須面對的問題，但若能及早節能則應對電費壓力，實際上市民付出的電價是可以減低。

航運交通界議員易志明表示明白環保需要代價，但政府卻從來都沒有告訴市民需要承擔電費的變化。他希望政府能根據減碳目標時間表列明燃料組合如何變化，並以今日的價格清楚告知市民，未來日子電費如何調整，好讓市民及早得知未來電費加價的壓力，並熟習如何省電。

議員郭偉強也關心電費問題，認爲未來若增加可再生能源比例，則要投入大量基建，包括風場、光板等等，都是高成本的投資。目前每度電約1.2港元，他要求政府清楚交代若相關成本全數轉嫁到電費，對電費的影響將有多大？

環境局副局長謝展寰表示，將來港府選擇低碳能源組合方向有三個要素，第一必須是可靠的；第二，供電要是穩定的；第三，則是電費能可負擔，但無論如何，電費增加都是必須面對的問題，也是全球都會面對的問題。節能可以大幅減低電費，能應對電費加價的壓力，他相信透過節能，實際上付出的電價是可以減低。

環境局局長黃錦星則稱，港府會跟兩家電力公司就電費價格做5年檢討，屆時則可向市民預告低碳轉型對電價的影響。