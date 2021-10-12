海關揭卓悅美容旗下公司欠租　拘男董事涉違《商品說明條例》

卓悅美容旗下的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」於上月1日突然宣布暫停營業，海關截至今晨(12日)一共接獲667宗有關投訴，涉款約3000萬港元。經特別調查小組跟進調查後，海關於今日以涉嫌「不當接受付款」，違反《商品說明條例》拘捕美容公司一名63歲男董事，不排除有更多人被捕。

海關不良手法調查組指揮官黃志聰指，所有投訴中涉及593名投訴人，平均消費金額近5萬港元，最高的為近200萬元，當中大多受害人採用預繳式消費多次購買不同美容項目的套票，據調查涉案套票普遍有效期為一年，惟有部分投訴人稱銷售人員以口頭承諾延長有效期，強調相關口頭承諾有法律效力，將調查相關銷售員是否違法。

此外，海關亦已聯絡相關美容中心的管業處及業主，了解到部分分店有欠租情況，有業主更已因美容中心欠租數個月，而於今年7月向法庭追討欠租，並申請拍賣美容中心物品抵租。被捕男董事涉嫌明知美容中心欠租，部分分店亦面臨租約期滿，難以繼續營運下仍繼續銷售預繳式服務，以違反「不當接受付款」規定被捕。

海關將進一步聯絡財務機構，調查美容中心戶口的資金流向，並調查公司其他董事、高層及銷售員是否明知公司不能營運，仍向客戶推銷套票，故不排除有更多人被捕。呼籲其他商戶要遵守《商品說明條例》規定，市民於進行預繳式消費時亦應揀選有信譽的商家，如有懷疑違例情況，可即向海關舉報。