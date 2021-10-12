「圓規」殺到市民儲糧防風　街市肉檔排長龍　超市杯麵搶購一空

颱風「圓規」逼近本港，天文台預告最早今午(12日)4時有機會改發8號波，不少市民都外出買餸為打風做足準備。油麻地、青衣及荃灣超市內部分蔬菜、水果、肉類及麵包的貨架已被清空。有市民坦言自己家中雖有足夠儲糧，但眼見他人搶貨，故自己都「搶埋一份」。

東網記者到油麻地1間超市視察，發現杯麵、麵包等應急食品最多人選購、部分熱門口味如海鮮味杯麵遭搶購一空，貨架吉吉如也。筲箕灣另1間超市則有市民趕至選購餸菜，其中以蔬菜及雞肉比較好賣。

荃灣今早有大批市民趁打風前到楊屋道街市「入貨」，市民周太買了魚、肉和菜，她指家中有儲糧，但見到大批人搶購，以及上周末的黑雨及「獅子山」襲港掛8號風球，耗盡家中糧食，因此「唔執輸」，今早特意到街市買多買一餐餸，惟食材價錢比平日貴了近10%。

李小姐買了菜芯、椰菜及豬肉，她指菜芯比平日貴，1斤盛惠28港元，而她想買特定部位的豬肉亦賣光，只好退而求其次，買豬肉時更要輪候半小時，排隊人龍過了3個舖位，她形容情況如同「饑荒」，但她就沒有買太多。

鄧女士則買了小棠菜和雞翼，為晚餐和明日(13日)做準備，她指在家中就算打風都能煮飯，而超市亦會補貨，因此不急於搶購，有需要會再到超市補充糧食。市民陳生亦買了魚、肉、菜、生果和調味料等花了200多港元，他指會多買一份餸菜為明天打風做準備，而價錢上與平日相近。