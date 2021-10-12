教師涉虐打菲傭案　事主指被告揚言「可以殺咗你」

中學女教師涉嫌虐打菲律賓籍女傭，並逼對方食洗潔精粥之案件，今天（12日）在西九龍裁判法院續審。女事主續作供稱除受襲外，被告又指她要受懲罰而剋扣其薪金，不會理會她家鄉的母親及小孩的死活，更揚言「想做咩都得，可以殺咗你，殺咗你唔會有損失」，她受驚下終鼓起勇氣逃走求助。

女事主PALES Eden Gumba昨指，遭被告麥佩珊逼吃滲有洗潔精的粥、掌摑兩邊臉頰至紅腫、鑊鏟打肚及大腿，更被扯頭髮致撞牆及抓傷背部等。她今續表示，今年5月29日下午，被告幼子在她餵食時哭鬧，被告見狀很憤怒，便以雙手掌摑她。她雖求饒，但被告仍拳打她胸口及背部數次，再用手抓她的臉。她指被告期間向她說：「今日係5月29日，係你出糧日，我唔會出糧畀你，我會確保你受到懲罰，我唔會理會你媽及小朋友會餓死」，被告又向她揚言「想做咩都得，可以殺左你，殺左你唔會有損失。我有好多錢，可以好容易搵到新工人，我可以出得起1萬蚊人工」。

女事主表示她當時曾感呼吸困難，當晚更因害怕被殺而不能入睡。翌日被告一家外出，她終鼓起勇氣逃走。她當時電話被沒收，遂坐上泊在路邊的士前往家傭所住的宿舍，並把事情告訴宿舍中的其他家傭，一名家傭拍下她的傷勢照片後，陪她同往僱傭公司，後到警署報案。

本案被告麥佩珊（35歲），被控1項普通襲擊、3項襲擊至造成身體傷害罪、1項意圖損害而施用有害物品罪及1項刑事恐嚇罪，指她於2020年10月至2021年5月，在其荃灣住所，襲擊女事主PALES Eden Gumba（37歲）；又強迫女事主服用洗潔清，意圖使女事主受損害、精神受創或惱怒；及威脅女事主會使其人身及財產遭受損害，意圖使女事主受驚。