海關破本地私煙集團　檢2880萬元未完稅煙草

海關於本月初與澳洲邊境部隊交換情報，發現有私煙由本港寄往澳洲當地。海關經深入調查後相信私煙集團利用本地郵政服務走私，在荃灣2個物流中心及九龍灣郵政中心多個郵包內，檢獲共290萬支未完稅香煙，以及約1,300公斤製成煙草。

海關稅收調查組高級調查主任顏卓軒指，相信不法之徒在不同時間，在不同郵局投寄郵包，並偽裝為不同貨物，當中包括瑜伽球、濾水器等，以逃避海關追查。估計私煙寄抵澳洲後，犯罪集團可賺取每包煙差價高達140港元。

經跟進調查後，海關於昨日(11日)在上水及屯門進行反私煙行動，並於下午時分在上水石湖墟郵局外截查1輛貨車，並在貨櫃內搜獲約70萬支懷疑私煙，車上2名男子被捕。海關相信該輛貨車由屯門一工廈開出，遂派員掩至該工廈搜查一單位，並再檢獲530萬支懷疑私煙，並拘捕3名男子，相信他們在單位內進行包裝工作。

行動中，海關一共檢獲約900萬支私煙及約1,300公斤製成煙草，總值約2,880萬港元，涉及稅項達2,000萬港元。5名被捕男子年齡介乎30至45歲，相信為私煙集團的骨幹成員，行動成功將集團瓦解。