學齡人口下跌超預期　教局稱先殺官校「以身作則」

學齡人口減少勢掀學界殺校潮。教育局指去年本港出生人數創20年新低，預計未來學齡人口跌幅屬「結構性」而非「過渡性」。局方指，須及早應對學位過剩的情況，包括調整中小學的班級數目。局方指，已開始與辦學團體商討，逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或申請將有關學校跨區重置到新發展區，又指當局將「以身作則」，審慎考慮多方因素而停辦長期收生不足的官立學校，或會安排跨區重置。

教育局向立法會教育事務委員會提交文件，預測未來8年6歲學齡人口，將會由5.85萬人降至5萬人；12歲適齡升中人口，亦將由2024年的6.95萬人，持續下跌至2029年的6.01萬人。本港生育數字自2016年起持續下跌，2019年更不足5.3萬人，加上受疫情影響，去年生育率更跌至20年新低，僅4.3萬多名，預計2026年小一新生及2032年中一新生，將較早前推測再大幅下跌，目前仍未能確定疫情後香港出生率是否或何時回升。

教育局指，須及早訂定長遠措施應對學位過剩，已與辦學團體商討，逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或申請跨區重置到新發展區。局方會考慮停辦長期收生不足的官校，或將學位過剩地區的官校跨區重置等。局方又指，未來校舍分配工作以重置或擴建校舍為主。

教育局又提到，小班教學是「教學策略」，而絕非紓緩學齡人口下降的方法，研究結果亦指出，小班教學在年幼時最具成效，故無計劃在中學推行小班教學。另外，局方會檢視2025年及之後的中一每班派位人數和開班準則。