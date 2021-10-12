鄉議局指政策一直獲社會認可　丁屋案審結押後判

上訴庭今年初裁定丁屋政策屬新界原居民的合法傳統權益，受《基本法》第40條保障，有份挑戰丁權的「長洲覆核王」郭卓堅事後提出終審上訴，案件今於終審法院續審，由作為相關利益者的新界鄉議局一方陳詞。鄉議局的御用大律師力陳丁屋政策屬合法政策，最初訂立《基本法》第40條，亦是為了保護包括丁屋政策在內的新界原居民傳統權益，因此丁屋政策並無違例。終院最終決定押後作書面裁決。代表郭卓堅的資深大律師散庭前向法庭笑稱，今次審訊在兩個颱風來襲之間進行，希望頒判詞時會是陽光普照的日子。

代表鄉議局的英國御用大律師指，合法一詞可解作認可其權利及利益，而丁屋政策在《基本法》第40條的保護下屬合法。據1990年基本法的起草文件及《中英聯合聲明》的附件，均顯示丁屋政策在當時已獲社會認可，並持續受法律保障；即使是帶有歧視，但亦屬合法且一直沒有受到他人挑戰。

至於傳統權益方面，御用大律師認為毋須追溯至1898年英國租借新界的條約。在《基本法》立法前，新界原居民一直享有丁權，而他們亦是合法獲得土地，故亦屬他們的傳統權益。從《基本法》的起草文件可見，第40條是為了保護包括丁屋政策在內的新界原居民權益而訂立，而《基本法》第122條亦列明擁有丁權和父系為原居民的丁屋地承租人，可用原有租金租用土地，正引證了丁屋政策的合法性。