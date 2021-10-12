大部分防疫措施維持至10.27　健身中心放寬小組訓練至12人

新冠肺炎疫情未平，港府今日(14日)宣布，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至本月27日為止。

另外，當局會就健身中心新增2項「疫苗氣泡」安排，若健身中心符合各項包括通風標準等額外防疫要求，可以在員工已完成接種疫苗及參加者佩戴口罩下放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人，以及在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，容許顧客在運動時毋須佩戴口罩。

就健身中心新增2項「疫苗氣泡」安排，除現行規定外，每個分組不超過12人的訓練小組或課堂可在下列情況下進行，所有身處進行有關訓練小組或課堂房間內的員工均已完成接種疫苗，因健康原因而未能接種疫苗者須定期接受檢測。每個分組不可多於12人，而每個分組之間相距至少1.5米或設有某種形式的隔板；所有身處房間的人士在任何時間、包括運動時均一直佩戴口罩。訓練及課堂期間，教練停留在固定位置並與其他身處房間的人士相距至少1.5米，而房間內的換氣量已達到每小時至少6次或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並於當眼位置展示註冊專門承建商發出的證明書。

若健身中心如符合，所有員工及顧客均已完成接種疫苗，因健康原因而未能接種疫苗的員工須定期接受檢測及佩戴口罩，所有運動範圍的換氣量已達到每小時至少6次或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並於當眼位置展示註冊專門承建商發出的證明書；及所有使用者在進入健身中心前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，則可容許顧客在運動時毋須佩戴口罩。