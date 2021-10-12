無情風暴將至　戶外收容所70犬覓得「避風塘」

熱帶氣旋「圓規」逼近本港，天文台指會在下午5時20分或之前懸掛8號風球，惟很多戶外動物流離失所，面臨風暴吹襲卻無避風擋雨的地方。動物收容所救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）昨晚（11日）因應風暴來襲，為免戶外收容所被吹襲而傷及狗隻，緊急發起颱風暫養，希望有心人可為狗隻提供安全地方，助牠們平安度過風暴。一方有難八方支援，中心目前已為近70隻狗覓得「避風塘」。

救狗之家昨晚在Facebook發文指，因應強大的風暴快將來襲，故需為在大埔收容所的狗隻尋暫養家庭，協助牠們在較安全的地方度過颱風天。救狗之家在大埔的收容所位於山上，大部分位置均是戶外，以往曾因打風導致樹枝及讓狗隻暫避的帳篷倒下，雖然未有傷及狗狗，但仍有危險。

救狗之家發言人Eva指，收容所內有多達300至400隻狗隻，多數以大型犬為主。由於大埔收容所位於半山，大部分位置都是戶外，颱風將至，有機會增加狗隻危險，亟需找到合適暫養家庭，協助狗隻在較安全的室内地方避過颱風。Eva表示，直至今午已為60至70隻狗隻找到暫養，而由於颱風逼近，中心現時已暫停暫養工作，並感謝社會各界幫忙。

不過，她提到其實有部分狗隻因未曾住家及性格膽小，不太適合暫養，又指有狗主習慣把狗隻養在戶外，風聲及雨聲亦會令牠們受到驚嚇，在颱風天或下雨天時應讓牠們進入屋內或安全地方暫避。

事實上，本港近年不斷發生虐待動物案，政府曾就改善動物福利的建議展開公眾諮詢，提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，東方亦獻藍圖，希望政府訂出時間表覓地興建貓狗善終園，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，提供「一條龍」生養死葬，並開放予公眾參觀、寄養及領養，讓可憐的動物在園內居住，得到醫治及善終。