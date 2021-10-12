「圓規」逼近快將8號波　各大交通運輸公司公布颱風班次安排

強烈熱帶風暴「圓規」即將為本港帶來猛烈的暴風雨。天文台今日（12日）預告，下午5時20分或以前將會改掛8號烈風或暴風信號，而即將收工的市民需要留意不同的交通安排，安全回家。新渡輪表示，本地航線將於今晚6時過後陸續暫停服務；而新巴城巴亦表示部分路線將會更改開出時間，而其他路線亦會因應客量加強服務；而九巴及龍運巴士亦宣布，日間巴士服務仍會維持正常，直至另行通知。

新渡輪指出，由中環至長洲的尾班船將於下午6時45分開出，長洲至中環的尾班船則會由下午6時20分開出；而中環至梅窩的尾班船則會於下午6時30分開出，梅窩至中環的尾班船會於下午6時40分開出；由北角至紅磡的尾班船將於下午6時23分開出，北角至九龍城的尾班船會於下午6時32分開出，紅磡至北角的尾班船會於下午6時35分開出，九龍城至北角的尾班船會於下午6時35分開出。至於所有橫水渡均已停航。

而新巴城巴則表示，980X、981P、982X、985、686、933、989、962C及969C號線將更改開出時間，新巴X15號線已暫停服務。其他路線則會因應客量加強服務。

政府則表示，由於天氣惡劣，市民可能急於使用電話或透過寬頻服務使用社交媒體或即時通訊平台與親友聯絡，電訊網絡有機會因而線路繁忙，甚至擠塞。如未能即時成功致電親友或發現所使用的寬頻服務非常緩慢，請稍後再嘗試，以免加重網絡負荷。又呼籲市民可多留意電視及電台廣播，接收有關天氣情況的最新消息。