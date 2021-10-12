記者管有催淚彈殼罪成　官信受精神狀況影響輕判社服

患有自閉症及囤積症、報稱記者的27歲男子，前年11月在西灣河港鐵站被警員搜出藏有催淚彈殼、萬用刀及𠝹刀等物品，早前經審訊後，被裁定無牌管有槍械或彈藥罪名成立，於今天（12日）在東區裁判法院接受判刑。裁判官王證瑜指本案所涉控罪雖然嚴重，但被告犯案時受精神狀況影響，判處最高時數的社會服務令已經足以阻嚇，最終判處被告240小時社會服務令。

27歲被告周敏，報稱記者。他被控在2019年11月18日在西灣河地鐵站B出口無牌管有彈藥，即共38枚催淚煙彈殼、彈頭或彈皮。周早前經審訊被裁定無牌管有槍械或彈藥罪成。

裁判官判刑時表示，雖然據案例同類控罪大部分判處監禁式刑罰，但控罪並無判刑指引。裁判官指本案只涉及彈殼、彈頭及彈皮。另外被告患有先天性終身高程度自閉症譜系障礙、自閉症、專注力不足及過度活躍，犯本案時受到精神狀況影響，亦是他犯案主因。裁判官認為判處最高時數的社會服務令已有足夠阻嚇效用，故接受報告建議，判240小時社會服務令。

另外，被告在本案中亦被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，指他管有萬用刀、𠝹刀及打火機等物品。不過由於被告的精神狀況，裁判官未能肯定他有犯罪意圖，故裁定他罪名不成立。