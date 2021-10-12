議員斥漁護署任由野豬周街走傷市民　署方：或考慮直接人道毀滅

政府修訂《道路交通條例》規定司機在交通意外中撞到貓隻或狗隻必須停車，新規定將於今年11月生效。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）舉行會議，有議員憂慮新例矯枉過正，質疑要求司機在半路停車反令自身及其他道路駕駛者置於險地，反問是否動物的性命較人類重要。另外，漁護署承認現有控制野豬數量的措施未能收效，考慮在野豬出沒黑點，以直接移除方式取代遷移野豬。

議員張宇人表示，據他了解外國有些地區正與本港新規定相反，有條例列明駕駛者撞倒動物後不應停車，因會影響自身及其他駕駛者安全，批評本港條例矯枉過正，更衍生危險。張又批評漁護署，指野豬在市區嚴重氾濫，牠們大量繁衍、周街出沒，署方應主動採取措施去捕捉，而非任由牠們橫過馬路、阻礙交通，攻擊人類。

議員葛珮帆指野豬有攻擊性，但市民罔顧危險進行餵飼，令野豬經常於市區出沒。她指早前有長者在家中附近散步無故被野豬襲擊，導致多處骨折、右邊身癱瘓。她收到大量街坊反映，該野豬在襲擊人類後，竟仍獲許在該處出沒，令街坊人心惶惶。漁護署稱有派人捕捉野豬，但未能發現行蹤。葛批評漁護署未認真處理，「街坊日日都見到，又會只有漁護署見不到？」

漁護署署長梁肇輝承認過去數月野豬出沒的次數有加劇趨勢，承認現行措施未能有效遏止野豬數目。他指現時若在野豬滋擾黑點發現有野豬出沒，一般會將其捕捉後遷至郊野或絕育。他承認該措施追不上野豬增加情況，考慮將黑點出沒的野豬直接人道毀滅。他又指野豬問題主要是人類餵飼及垃圾處理不當引起，「可能市民真是愛心爆棚」，因此署方會加強執法，未來會研究加重餵飼罰則。

此外，政府提議修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章），向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，並加重殘酷對待動物罪行的罰則等，包括規管動物「放生」行為。葛珮帆表示，「放生」惡行多年來未有規管，時至今日大時大節仍有大量「放生」出現，她批評是嚴重虐待動物，「非法捕雀又放生，愈來愈離譜。」

食物及衞生局局長陳肇始指，明白動物福利是大眾關注的議題，政府一定全速處理，《防止殘酷對待動物條例》（第169章）的修訂草案預計明年上半年提交立法會審議。不少議員都關注草案修訂太慢，要求加快審議讓修訂盡快通過，保障動物權益。

鼠患方面，陳肇始指明白到鼠患問題嚴重，今年11月會調動額外資源，包括調動流動防治蟲鼠小隊、後巷清潔小隊及洗街車加強防治蟲鼠及清潔後巷工作，並針對違反衞生條例的行為嚴厲執法。食環署亦將於11月於深水埗、灣仔及元朗推行「加強版」的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

食環署署長楊碧筠表示，政府已積極滅鼠，指一年均有滅鼠行動，最近署方以熱能探測攝錄機，探測措施前後的老鼠出沒情況，發現有一定成效，指今年有5條目標行動線，發現老鼠活動次數在行動後下跌，例如油尖旺區，下跌超過六成，證明以熱能探測攝錄機紀錄老鼠出沒地點後再針對性滅鼠的方法有效。