北部都會區零估算　工程師憂陷財政危機港人還債

有工程師批評政府在北部都會區發展缺乏研究和科學基礎。

本屆政府最後一份《施政報告》上周發表，北部都會區成為焦點，惟政府卻稱未有金額估算、時間表和具體計劃。有工程界人士認為北部都會區缺乏調查研究及科學基礎，恐令香港跌入財政和債務危機，而打算於流浮山建造的鐵路，更可能因水平線上升，在未來50年內遭到淹沒。

香港可持續發展公民議會及香港無國界工程師創會主席黎廣德指，北部都會區的計劃缺乏調查研究、市民參與以及科學基礎。他指政府過去多個基建設施已經超支和延期，政府卻對北部都會區未有成本估算。黎估計整個北部都會區發展，包括收地成本，一定會超過億萬港元，加上政府宣布將會撥出2500億應對氣候變化，而明日大嶼計劃亦需動用的6000億，黎估計整個施政報告若要完全落實，至少需要動用20000億港元的儲備。

黎擔心政府投入資金不單不能回本，更是「洗濕咗個頭」卻不能抽身，令香港跌入財政和債務危機。他又指政府過去的跨境基建使用率遠低於預期，政府卻仍然在北部都會區堅持興建跨境基建，將會令市民投資蒙受極大損失，市民更需要納更多稅以償還債務。

另外，他又指政府計劃於流浮山一代興建鐵路，但該處是香港最低窪的地帶，現時氣候變化加劇，香港更是全球10個最容易因為氣候變化引致水位上升受衝擊的城市之一，政府竟然反其道而行，要在低窪地區開拓發展區，擔心50年後將製造大量氣候難民，質疑政府設計北部都會區時有否接受科學意見。