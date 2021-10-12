首輛雙層電能巴士抵港　投入服務日期及路線有待公布

政府早前提出2050年達到車輛零碳排放目標，其中公共交通工具為一大着眼點。有巴士公司較早前決定引入電能巴士，巴士今日(12日)正式抵港，成為本港首部雙層電能巴士。此外，環保署亦於今日公布，新能源運輸基金批出新一批試驗綠色創新運輸技術的申請，新獲批的10宗申請將試驗22輛電動輕型貨車及1輛電動電單車，共涉及資助金額約596萬港元。

新巴城巴的母公司匯達交通宣布，首部為香港度身訂造的雙層電能巴士正式抵港，該巴士為威馳騰（福建）汽車有限公司及匯達交通的合作項目，並由威馳騰生產。巴士車身以城巴車隊的經典黃色，再加上象徵電能及零排放的鮮藍色作為主要色調。而電能巴士的塗裝設計、投入服務日期及路線等詳情則要待進一步公布。

至於新能源運輸基金是次批出的申請來自包括順豐速運等10間公司，連同該批申請，基金現時共批出229個試驗項目，涉及資助金額總共約1.84億港元，當中包括試驗173輛電動輕型貨車、19輛電動單層巴士、5輛電動雙層巴士、3輛電動小型巴士、3輛電動的士等多種交通工具，以及用於交通工具上的電力驅動系統、太陽能空調系統等設備。