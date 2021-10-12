房委會：一直配合政府覓地建屋　組裝合成提升效率

房屋委員會表示一直致力配合政府覓地建屋的工作，並透過組裝合成建築法提升建屋效率，會在合適的項目引入由承建商一併負責設計和建造。房委會的公營房屋供應量由2017至2022年，已達至9.65萬個單位。

行政長官林鄭月娥日前表示，提出把為輪候公屋超過3年、沒有領取綜援的一般公屋申請住戶提供的現金津貼，不排除交由房委會支付。惟近日多名房委會委員連番開腔，表示房委會金錢來源同樣來自公帑，而房署人員亦已為工作疲於奔命，盡力加快房屋供應。而林鄭月娥今早(12日)繼續「死撐」，稱此為「得意的想法」，並非建議。

房委會表示，為解決土地和房屋供應不足的情況，政府努力覓地建屋，而房委會亦一直致力配合，以提升公營房屋規劃、設計和建造方面的效率，爭取盡快建成更多單位。

現時部分房委會的公營房屋項目已有逾90%組件是採用預製技術，實現6天建成1層20個單位的標準樓層。除了近年預製技術的提升，房委會亦有採用了組裝合成建築法，選定位於東涌、藍田和安達臣道5幢住宅大廈採用相關技術。

此外，房委會擬於合適的項目引入由承建商一併負責設計和建造。在新的「設計及建造」採購模式下，一方面可補充房屋署有限的人力資源用作開展詳細設計工作。另一方面，可借助私營企業的資源和技術，優化整個設計及建造工作的流程。

房委會表示，由2017至2022年，公營房屋供應量可達至9.65萬個單位，較之前5年多3萬個單位，將會繼續興建更多公營房屋，以期縮短輪候公屋的時間。