迷你倉大火死因研訊　張耀升上司指不知張用舊對講機

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（12日）繼續在死因裁判法庭進行。高級消防區長溫錦明及退休消防區長蔡國忠均表示，不知道張耀升及其他坍塌搜救專隊成員使用俗稱「黑機」的舊式無線電通訊器，因他們的職級較高，平時會使用新款的「紅機」。

張耀升的直屬上司蔡國忠今繼續作供，指起火當日（2016年6月21日）傍晚時分，一眾主管決定組成由特種救援隊及煙火特遣隊成員聯合隊伍，入火場破開儲物室門鎖及灌救。蔡理解他的下屬是協助角色，會有煙火特遣隊成員陪同其下屬入火場。去到晚上近7時，蔡收到指示要落地下指揮其他消防員處理外牆爆破，他便離開3樓火場入口。其後救火策略有變，張耀升及尹建偉在沒有煙火特遣隊成員陪同下進入火場，但蔡並無接獲通知。

蔡國忠的上司、特種救援隊及坍塌搜救專隊主管溫錦明作供指，當日聯合隊伍的人手分配由煙火特遣隊主管余家銳負責，溫不知道為何突然會改變聯合隊伍的策略、變成「各有各做」，並同意此安排與早前的行動方案有很大差異。另外他表示知道「黑機」並沒有可以啟動「Mayday搜救程序」的緊急按鈕，如果他當時知道前線同事使用「黑機」，會叫他們轉用「紅機」。