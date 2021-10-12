今增4輸入病例　另港男抵英後確診　何文田帝庭園7座納強檢

​新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日(12日)新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，涉及2男2女，年齡介乎32至58歲，當中3宗涉及L452R變種病毒株，分別從英國、印尼及俄羅斯抵港，其中3人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」確診，餘下1人在檢疫期間第9日檢測中確診。至今本港個案累計12,273宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

此外，中心正調查1宗外地確診個案，涉及18歲男病人，居於何文田帝庭園7座。他9月29日在香港進行檢測，當時無確診，本月1日乘搭航班BA032離開香港前往英國。病人於本月3日在英國抽取的樣本結果顯示確診。病人本月11日起出現病徵。他3月20日及4月10日於香港接種兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。他在金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓工作，最後上班日期為9月24日。

中心指正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。為審慎起見，病人於潛伏期曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。