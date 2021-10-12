天文台補鑊預告掛8號波　免收工措手不及　市民憂將來故態復萌

颱風「圓規」襲港，天文台於今日(12日)下午5時20分正式掛8號波，臨近收工時段，東網記者抵達紅磡車站公共運輸交匯處，發現不少市民提早下班趕車回家，情況大致有序暢順。有市民坦言因應天文台預告提早掛8號波，公司容許員工提早下班，以免出現交通阻塞的情況，亦有市民批評天文台過往掛波毫無徵兆，令市民大失預算，認為全因上周安排不周，天文台為「補鑊」方提早宣布。

剛放工的張女士指，天文台罕有預告會提早掛波，有助市民彈性安排行程，減少意外發生。今次一反以往「臨急臨忙」，以免殺市民一個措手不及，她認為是次安排為上周「獅子山」吹襲造成的亂局「補鑊」所致。她批評政府每次都要「被人鬧」、「引起公憤」才會有所改善，擔心天文台之後會故態復萌。

劉先生表示因應天文台提早通報將掛8號波，故公司容許員工提早1小時下班，認為交通大致暢順。同樣提早下班的陳小姐則稱，市民大眾一早有心理準備會打風，相信會提早作安排。今次天文台提早公布掛波，她認為較上周打風的安排更理想。