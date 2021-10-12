打風屢現水浸　大澳設防水閘戒備　居民通宵「睇水」

強烈熱帶風暴「圓規」繼續移近，過往在風暴襲港期間都會水浸的大澳，居民今(12日)紛紛嚴陣以待，在下午4時許，大部分餐廳、海味舖等商戶經已關門，並已下了防水閘，只剩下售賣菜、肉的店仍在營業，市面上只有零星市民。在永安街一帶，已早設有高閘板來防止風暴造成的巨浪湧入，據知渠務處昨晚(11日)已前來裝置。大澳對出海面有不少白頭浪，風勢頗大，但暫未有大雨，在大澳碼頭有約9隻長約10多米的漁船停泊，亦有用繩索加固，避風塘亦有大量舢舨停靠。

大澳居民謝世傑表示，上周的颱風「獅子山」，大澳錄得海平面高度3米，未有令大澳水浸，謝表示雖然「圓規」較「獅子山」的風力更猛，但由於兩颱風均吹東北、東南烈風，加上現時未有大雨，料「圓規」對大澳未有太大水浸風險，會密切留意今晚潮漲、天氣等情況。

大澳鄉委會主席何紹基指，民政事務署經就水浸預警有一定安排，隨時可疏散棚屋居民，他批評上次天文台在公布「獅子山」上處理不周，「進退失據」，認為是次預早提醒市民會懸掛風球是「補鑊」，批評政府制度不應僵化，打工仔不用「收工逼車咁淒慘」。