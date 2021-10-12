國泰「谷針」送機票甩轆　得獎名單出錯有人中獎7次

在港府大力「谷針」之下，早前機管局贊助5萬張機票，透過國泰航空及HK Express以舉辦「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」各送出2.5萬張經濟客艙機票。抽獎結果於今日（12日）公布，但有市民發現得獎名單上有大量得獎者重複中獎，更有人重複中獎達7次。國泰得悉後事件後，就問題引起的不便表示歉意，而有關的得獎名單則已於傍晚更正。

儘管得獎者名單中姓名及電郵地址被部分隱藏，但仍顯示出有大量得獎者的資料相同，其中一名姓陳及一名姓Funabashi的得獎者，相同姓名及電郵資料更分別出現在名單中達7次。此外，重複得獎者主要集中在首5,000人，部分頁數的得獎者資料屬整批重複，料影響人數或達數以千計。

國泰航空表示，已透過電郵個別通知2.5萬名得獎者，並就有事件所引起的不便表示歉意。又指根據是次大抽獎的條款及細則，任何合資格參加者不得在是次活動中贏取多於一份獎品。

是次抽獎的機票包括長途及短途航點，並均由香港出發，雖然參加者在登記抽獎時，可揀選心儀目的地組別，包括歐洲、美國、澳洲、日本、韓國等地，但最終獲贈機票的目的地會由航空公司分派。另外，得獎者獲贈的機票，並不包稅項及附加費。