政Whats噏：李柱銘何俊仁等人仲係人大選民　政圈預中央會出手DQ

2019年反對修訂《逃犯條例》風波，社會嚴重撕裂，國家安全受到威脅。隨着《港區國安法》實施後，選委會同下屆立法會嘅布局都大改組。港區全國人大代表選舉將於明年底換屆，有政圈中人透露，選出人大嘅選舉會議成員中仍有唔少民主派人士，當中更包括被內地官媒炮轟為「叛國禍港4人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席、被嘲為「李漢奸」嘅李柱銘，以及在囚嘅前主席何俊仁(AV仁)，亦有多名參與民主派35+初選涉違國安法嘅正被還押嘅前議員等，預料中央唔會再畀呢班人留低，稍後亦會出手取消佢哋嘅選舉會議成員資格（DQ）。

港區全國人大嘅選舉辦法，必須先成立「選舉會議」，成員只限4類人士參與，包括行政長官、上屆選舉會議成員、現屆港區全國政協委員，同埋當屆行政長官選舉委員會委員嘅中國公民。有政界人士指選舉會議嘅組成方法自1997年後就無改變過，因選舉會議成員會係包括上屆選舉會議嘅人士，以今屆人大選舉會議成員名單為例，總共有1989人，較上屆嘅1620人增加咗369人。

政圈人士透露，每逢人大選舉前，選舉會議成員就會收到，是否繼續擔任選舉會議成員嘅政府信函。若選擇唔再擔任，又或者逾期交回信件，就視作放棄選舉會議成員身份，以後都無機會再擔任；相反若選擇擔任，職位就會持續落去，機制猶如定期續會，變相係會員終身制。

問題在於選舉會議中仍有唔少民主派人士，只要佢哋選擇「續會」，就可以永續成員身份。翻查今屆舉會議成員名單，就可以發現包括咗因參與非法集結案被判囚11個月，獲緩刑兩年嘅李漢奸，而參與前年多宗非法遊行案被判囚18個月嘅AV仁，同樣因前年多宗非法遊行案而被判囚14個月嘅白鴿黨前主席楊森，而該黨前司庫單仲偕亦被控組織未經批准集結罪被判入獄14個月、緩刑24個月，而佢已身在美國。

名單中亦有多名參與去年民主派35+初選，涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪嘅泛民人士，包括白鴿黨前主席胡志偉、該黨前議員尹兆堅同林卓廷；因違法佔領行動案在囚嘅港大法律系前副教授戴耀廷；至於前公民黨議員楊岳橋、郭家麒同譚文豪等人則仍被還押中，而白鴿黨前議員黃碧雲則獲保釋候訊，黨友鄺俊宇同涂謹申就未被起訴，獲准保釋，但涂早前因宣誓無效被DQ區議員席位。

另外，身兼公民黨主席嘅前議員梁家傑同前主席余若薇，已宣布解散嘅香港教育人員協會成員兼教育界前議員張文光同葉建源都喺名單上。

全國人大作為最高權力機關，職權包括修改憲法、監督國務院、最高人民法院同埋通過政府工作報告等，更可以投票選舉國家主席同決定國務院總理人選等，責任非常重大。該名政界人士認為呢啲泛民人士喺中央同特區政府眼中可謂「反中亂港」同「勾結外國勢力」，加上大多有刑責在身，更有人身在獄中或已離港，唔可能再畀佢哋投票選舉人大，估計喺明年特首選舉後，中央可能改組或新設一個全新嘅選舉會議，以真正完善選舉制度，撥亂反正。