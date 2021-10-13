港島衝鋒隊先用胡椒水發射器　應對潛在暴力衝突

警方將於10月中推出試行計劃，讓港島總區衝鋒隊前線人員在執勤時配備胡椒水發射器。在2019年因修訂《逃犯條例》所引發的連場衝突後，警方有機會面對的潛在暴力場面增加，繼而開始引入低殺傷力武器。警方最新公布，將在下周日起試行一款瑞士產的胡椒水發射器，為期3個月。該款發射器近距離擊中指定目標，有效射程達到7米，可連續發射4發，以刺激及限制暴力人士的行動，相較胡椒噴劑更具針對性。

警察機動部隊訓練學校警司袁永康表示，在2019年有許多違法及向警方衝擊的公眾活動，令很多公共設施、私人財產受到破壞，亦有不少警員或市民受到襲擊，甚至生命受到威脅，令警隊認為有必要增加前線低殺傷力武器的選項。有見及此，警方在參考海外經驗後，在去年正式確認胡椒水發射器為低殺傷力武器，並陸續為前線同事提供訓練。相關武器在德國、瑞士、美國，及日本均有被執法人員使用。

袁指出，該款胡椒水發射器的彈藥屬藍色液體，沒有硬物打出亦無穿透性，射出的液體為辣椒油樹脂（OC），可以令身體的黏膜即時腫脹、眼睛閉合、皮膚及口鼻有灼熱感覺、如吸入會咳嗽、作嘔，而相關的藍色染料會留在指甲，皮膚和衣服上。袁永康又提到，該款發射器的撞擊力不強，所有在機動部隊受訓的人員均曾親身感受其刺激，在去年引入致今未有出現受傷報告，而根據廠方提供的指引，該款發射器可射擊頭部，但警方現時主要訓練前線人員瞄準目標的身體正中心。

相對胡椒噴劑，胡椒水發射器受到風雨影響的可能性較低，亦配有紅點協助瞄準，而警方在使用相關武器後，亦有相應的清洗程序減低刺激物對已被制服人士的不適。發射器為橙色，會與致命武器分開，配置在警員的胸口位置。在地實地測試期間，港島4個警區的所有衝鋒車皆會配備胡椒水發射器，供相應的操作員使用，其後會再作檢討及評估。警方期望，引入相關武器後可以提升行動效能，確保執法人員可更專業更迅速地處理暴力場面，減低對市民的影響，亦保障執法人員的安全。