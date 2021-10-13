東方日報A1：圓規襲香江　全城搶到荒

10月秋颱連環襲港！本港天文台昨午5時20分發出8號烈風或暴風信號，較鄰近的澳門提前了5小時，亦是本港在4日內第二度遭受8號波吹襲，創兩個8號波來襲的最短紀錄。天文台一改日前「獅子山」襲港時「賊過興兵」的預測作風，昨日清晨已預警下午會發出8號波，其「驚青」反應引發港人對強颱襲港的恐慌，大批市民自昨午起湧往超市、街市，搶購蔬菜肉類、杯麵、麵包及水果等，多區超市貨架被一掃而空，市面瀰漫一片「儲糧慌」，有市民揶揄香港恍如出現「饑荒」！但進入香港400公里範圍後的「圓規」並沒風浪大作，天文台被批又一次預報失準，專業及科學表現連澳門也不如。

昨清晨6時許，天文台已預告會於下午較後時考慮改發8號風球，本報記者昨早分別到油麻地、筲箕灣及荃灣的超市視察，發現杯麵、麵包及水果等食品最多人選購，而蔬菜及肉類的貨架亦被搶購一空。楊屋道街市亦擠滿「入貨」市民，周太買了魚、肉和菜，她指家中有儲糧，但見到大批人搶購，以及上周末的黑雨及「獅子山」襲港掛8號風球，耗盡家中糧食，因此「唔執輸」，特意到街市多買一餐餸，惟食材價錢比平日貴了近10%。

李小姐則買了菜心、椰菜及豬肉，她指菜心一斤索價28元，比平日貴，買豬肉時更要輪候半小時，她形容情況如同「饑荒」。鄧女士只選購了昨晚晚餐和今午的食物，她認為超市會補貨，不急於搶購。旺角及太子一帶五金舖、家品店及文具店，過去打風時有不少搶購膠紙，昨日未見有人搶購。

市民防風意識高漲，與「獅子山」襲港時全無準備有關，今次「圓規」在「獅子山」襲港後約兩日半闖入本港800公里警戒範圍，是有紀錄以來最短的紀錄，對上一次是2017年相隔約3日12小時襲港的天鴿及帕卡。天文台台長鄭楚明表示，「圓規」與「獅子山」均屬「秋颱」，華南地區又受東北季候風影響，兩者會產生共同效應，令風力增加。他表示，「圓規」將為本港帶來狂風暴雨，而「圓規」較接近香港南面，相關雨帶會移近珠江口，且「圓規」或較「獅子山」更接近本港，風力也更強勁，但強調兩個熱帶氣旋的位置及路徑不同，故對本港影響也不盡相同。

對於昨日天文台提前大半日預告將發8號波，令社區出現搶購潮，天文台高級科學主任李子祥表示，天文台一向致力盡早通知市民風暴消息，並吸取「獅子山」所得發布訊息的經驗，適當增加人手，望將訊息做得清楚，盡早通知市民颱風的變化及相關天氣訊息。而「圓規」相關的驟雨在本周後期會繼續影響廣東沿岸，預料未來一兩日會有大雨及狂風，若市民有戶外活動或掃墓打算，建議應密切留意未來數天天氣變化，亦應預設戶外活動或掃墓的後備及應變方案。

秋颱連環來襲，馬會昨日宣布，原定於昨晚舉行的第91期六合彩攪珠，再一次順延至明日（14日）晚上9時30分舉行，已購買的彩票仍然有效。上周六（9日）「獅子山」襲港，本港發出8號烈風或暴風信號時，馬會已取消了六合彩攪珠，當時便順延至昨日，結果須又一次延後。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：