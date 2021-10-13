北韓媒體評《魷魚遊戲》　曝露南韓弱肉強食實況

南韓劇集《魷魚遊戲》推出後成為全球熱話，就連禁止國民收看南韓影視作品的北韓，都透過官方宣傳媒體評論該劇，稱曝露了南韓資本主義文化的弱肉強食、貪腐橫行的實況。

北韓政府去年底制訂《反動思想文化排斥法》，嚴懲收看或傳播南韓影視音樂作品的民眾，有傳一名北韓男子早前因違法向民眾出售南韓影片，而在包括家屬在內的500人面前遭槍斃。不過，北韓宣傳媒體「阿里郎回聲」網站，卻於周二（12日）發表了《魷魚遊戲》的劇評，指出「《魷魚遊戲》生動呈現出無法承擔巨額債務的數百人，在地獄般的生活垂死掙扎，為了搶奪只給最後1名優勝者的巨額獎金，彼此之間在殘忍的遊戲中殺個你死我活，劇中向觀眾巧妙呈現出在獸化的南韓社會下，人類在極端的競爭環境逐漸泯滅人性的悲慘現實。」

評論又指：「身為有錢人的遊戲主辦方，制訂出『只要不是第1名，通通都得死』的弱肉強食遊戲規則，將淒慘血腥的殺戮遊戲視為娛樂。劇中透過描述這種現象，諷刺權力高層貪污腐敗風氣瀰漫的社會，以及窮人慘淪有錢人的玩物，如此不公不義的社會，激起觀眾們的悲憤之情」；又稱觀眾認為，「劇中是以經濟不平等現象極為嚴重的南韓社會為背景」、「在激烈競爭下被淘汰的人們大大增加，這就是南朝鮮社會的現況」。

南韓文化常常成為北韓批評的對象，今年3月「阿里郎回聲」也曾發文批評南韓演藝圈的培訓明星制度，指K-pop明星都遭受大公司奴役，「過着悲慘生活」。有南韓媒體分析，「阿里郎回聲」今次發劇評的焦點，是批判貧富差距極大的資本主義社會。