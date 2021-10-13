港鐵列車　新巴城巴龍運部分路線提供有限度服務

8號風球現正生效，港鐵在今日(13日）清晨宣布，將按時間表開出頭班車，並維持有限度服務，各線班次如下─荃灣線：10分鐘一班車；觀塘線：10分鐘一班車；港島線：10分鐘一班車；南港島線：10分鐘一班車；將軍澳線：來往北角站和寶琳站10分鐘一班車，來往調景嶺站和康城站10分鐘一班車；東涌線：10分鐘一班車；迪士尼線：20分鐘一班車；機場快線：30分鐘一班車；東鐵線：來往紅磡站至羅湖站8-10分鐘一班車；屯馬線：8-10分鐘一班車；輕鐵：15-20分鐘一班車。至於港鐵巴士則暫停服務。

另外，九巴及龍運的通宵路線暫停服務。至於今日的日間路線，除龍運S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65維持有限度服務，其他路線暫停服務。

新巴城巴宣布，除B3X、S1、S52及S56號線，在上午5時起提供有限度服務外，新巴城巴所有路線現時暫停服務。

新大嶼山巴士，除37M、38、39M、B2、B2P及B6維持有限度服務，其他路線暫停服務。

珀麗灣客運宣布，除NR330及NR332維持有限度服務外，路線NR334暫停服務。