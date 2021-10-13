國殤之柱限今午5時移走　高志活委律師去信港大要求聆訊

在支聯會早前宣布解散後，香港大學上周透過律師去信要求支聯會在今午(13日)5時前移走「國殤之柱」，否則會被視為放棄。國殤之柱創作人高志活（Jens Galschiot）今晨再向傳媒發聲明，指已委聘港律師昨已向港大發出律師信，要求召開聆訊。他希望其擁有權可獲尊重，以將雕塑運離香港，過程中確保有序及無任何損毀。他強調，若雕塑因此被破壞，校方有責任作出賠償。

高志活在聲明中指出，一旦「國殤之柱」被毀，促各人盡快到港大收集雕塑的碎片，愈多愈好，又指碎片可用作將象徵「帝國滅亡，但藝術永存。」他續稱，已聯絡多位丹麥議會的議員，對方表達對事件關注，並促丹麥外交部長介入和聯絡中國大使館，要求他們保護丹麥的資產。

他曾對傳媒表示，當年他和3名助理花上3年製作國殤之柱，按他最新估計，若要重新製作一個，估計需120萬歐元(約1000萬港元)。

港大回應東網查詢時指出，仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。據稱，港大昨仍在等待支聯會回覆，如未獲答覆，會考慮按實際情況處理，但不會立即搬走國殤之柱。

港大在上周四（7日）去信支聯會，要求支聯會於今午五時前移走「國殤之柱」，否則視之為放棄。支聯會清盤人蔡耀昌上周五去信港大校長張翔，要求校方讓國殤之柱繼續在港大公開豎立，以體現港大對自由與公義等價值的堅持，並要求港大澄清是否有意在不久將來移除國殤之柱，期望校長能夠盡快回覆。

蔡耀昌昨晚回覆傳媒查詢時表明沒收到港大任何消息，又指如何處理國殤之柱應留待高志活與港大交涉，又指似乎在這事上，支聯會沒有身份繼續參與。