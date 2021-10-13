接種科興疑無阻重症死亡　世衞倡補打第3針　專家指溝針效果更好

世界衞生組織專家早前建議，免疫力較低人士、接種由內地研發的科興或國藥疫苗的長者，應接種第3針加強劑。世衞專家表示，可向這批人士提供同款疫苗，基於供應情況，亦可提供不同的疫苗「溝針」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(13日)在電台節目表示，臨床數據顯示第3針選擇由德國及內地合研的復必泰疫苗能有效提升抗體水平，且相當安全，但具體接種時間應考慮很多因素，包括通關時間。另也有專家建議開放第3針予接種科興的高風險群組。

何栢良表示，世衞主要聚焦兩類人士，分別是完成接種兩劑疫苗後無抗體反應，或抗體水平不足人士。他相信世衞於拉丁美洲掌握了一定資料，看到國藥和科興疫苗未能有效預防長者患重症或死亡，因此建議他們打第3針，以提升抗體水平，達致足夠的免疫反應。鑑於世衞的取態一向保守，相信他們是掌握很強的數據，才作出有關建議。

至於接種第3針應繼續打科興疫苗或是應該「溝針」，何引述臨床數據，第3針接種復必泰疫苗，其抗體反應明顯比打第3針科興高。何又指，本港機場接二連三出現確診個案，反映政府有必要認真檢視機場及檢疫酒店的防疫措施，包括明確要求表列處所的工作人員，例如機場職員、建築工人、教師等要接種疫苗，否則進入處所要受限制。

衞生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦表示，聯合科學委員會下星期中後期會開會，討論接種第三針新冠疫苗的問題。劉認為，一些高風險群組如醫護人員及機場員工，如果接種了科興疫苗，也可打第3針，但如果本身身體狀況良好，就無必要。另外，一些體弱人士如腎衰竭、曾接受器官移植、癌症患者，也可打第3針，至於應否溝針，就尚待討論。

至於何時接種第3針較為合適，劉則認為要考慮很多情況，包括通關時間，假如冬奧後有機會開關，香港現在就要開始部署。他認為毋須等本地研究數據，因為智利等國家已進行大規模第3針接種，其數據足以作參考。