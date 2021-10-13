嫌8號波弱　追風者嘲「圓虧」　梁榮武：轉吹東風後風雨加劇

颱風「圓規」吹襲本港，8號東北烈風或暴風信號現正生效，但有不少「追風者」認為圓規風力不大，笑指「應該叫『圓虧』」。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今(13日)解釋，「圓規」的外圍雨帶受乾燥氣流影響，導致雨量較少，故本港普遍地區相對平靜，但提醒稍後會轉吹東風，預料本港的雨勢及風力都會增強，市民應留意。

梁指出，「圓規」距離香港仍然較遠，與熱帶風暴「獅子山」有相當大的分別。上星期的東北季候風主要經台灣海峽吹到本港，當遇到「獅子山」的濕暖氣流就會產生暴雨，但今次的東北季候風是經中國內陸吹過來，較為乾燥，因此即使與潮濕氣流相遇亦不會有很大的雨，未有「吹正」香港，故只有部分地區的風力達烈風程度。

他續指，接連有熱帶氣旋於秋季靠近本港，情況並非罕見，只要氣流方向等因素適合，這種情況就有可能出現。他舉例指，上一次在2017年「天鴿」吹襲後的4天內，天文台再度發出8號熱帶氣旋警告信號。

天文台昨日預告會改發8號風球，梁指因「圓規」移動路徑較易預測，情況較穩定，而且各國的預報中心電腦運算結果亦較一致，因此相信天文台的決定與外界批評無關。