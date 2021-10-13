政府納國安法為公務員招聘考核範圍　料明年中推行

政府繼安排所有公務員簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，公務員事務局為確保新聘的公務員對《基本法》及《港區國安法》有基本認識，正檢視及更新《基本法》測試的考核內容，並會把國安法納入考核範圍，使該測試更切合有關公務員職位的要求，料明年中推行。

公務員事務局昨就2021年《施政報告》向立法會提交簡報文件，當中提及局方今年8月將《基本法》測試及格成績列為入職條件，無論有關職位申請人在其他方面表現的評分如何，必須在《基本法》測試中取得及格成績，才會獲考慮聘用。局方相信更新後的《基本法及香港國安法》測試能進一步鼓勵有志加入公務員團隊的人士積極學習，並深化對《基本法》和國安法的認識，料新的考核內容可自2022年年中的《基本法及香港國安法》測試使用。

另外，《施政報告》中提出公務員事務局會按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制。文件中提到，檢視範圍包括有否空間擴大可升任該等職位的職系及職級，務求把最有遠見和能力的官員，放在最適合的位置。同時亦會檢視首長級公務員的考績安排，包括檢視對首長級公務員的能力要求及評核人員的評核方法，以期更全面、更詳細地反映首長級公務員的能力和潛質，使選拔人才升任高級崗位時有準確的參考。