【馬迷注意】颱風襲港　今晚跑馬地夜賽取消

由於天文台公布，8號風球將會維持至下午4點前，香港賽馬會亦以安全為由，考慮到馬匹運送及8000名賽馬日需上班員工的交通困難，因此決定取消今晚（10月13日）在跑馬地馬場舉行的賽事。

就馬會因打風而取消賽事，近10年紀錄情況較少，只曾發生過兩次，分別為2013年9月22日，颱風「天兔」襲港，馬會於賽日早上，宣布取消當日沙田日賽，至2018年9月16，超強颱風「山竹」襲港，馬會提前一日宣布取消沙田日賽。

如今相隔3年，再因「圓規」遲遲未離開本港範圍，宣告取消今晚跑馬地夜賽，至於因打風而取消跑馬地賽事，則要追溯至2008年6月25日，因「風神」襲港，賽事早上懸掛8號風球，加上跑道積水，結果當晚谷草夜賽取消，與今次情況接近。

馬會按照既定程序尋求香港特區政府同意，在今年12月29日進行補賽。

至於退款安排方面，現金投注：顧客可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，今晚賽事投注彩票的有效期為10月13日起計的60天內。

電話投注及互動投注服務：所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

另就馬場各項預訂設施，顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，在賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。